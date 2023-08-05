Doğal platoda çekilen bir ‘Başkan’ geliyor

A Time Medya yapım şirketinin ilk filmi olan 'Başkan'ın samimi ve eğlenceli konusu, 7'den 70'e herkesin içini ısıtacak. Film, Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Kazım Sinan Demirer, Bülent Çolak, Gözde Kaya, Salih Kalyon, Muttalip Müjdeci gibi deneyimli oyuncularla birlikte genç ve yetenekli isimleri de harmanlayan yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla sinema sektörüne taze kan getirmeye hazırlanıyor. Kasım ayında vizyona girmesi planlanan Başkan filminde, doğal bir plato olarak çekimlerin tamamına ev sahipliği yapan Tunceli Ovacık'ın gün ışığı, gürül gürül akan Munzur Nehri de filmde izleyenlere görsel şölen vaat ediyor.