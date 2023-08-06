Simge Sağın’dan işaret diliyle konser

ÜNLÜ şarkıcı Simge Sağın önceki akşam İstanbullu hayranları ile bir araya geldi. Sağın'ın konserinde işitme engelli bireyler için işaret diliyle çeviri yapıldı. İlki 2021 yılında Ceza konseriyle ile başlayan işaret diliyle destekli konser serisi, 2022 yılında Öykü Gürman ile devam etti ve işitme engeli olan sanatseverlerin bu deneyimi engellere takılmadan yaşamaları sağlandı. Ayrıca Turkcell'in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulamasının alana entegrasyonuyla Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde görme engelli misafirler de yönünü ve yerini kolayca bulabiliyor.