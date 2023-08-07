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Efsane seslerden nostalji rüzgarı

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan ‘Aliağa Sanat Günleri’nde bu hafta, yaz konserleri çerçevesinde ünlü sanatçılar Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen aynı sahneyi paylaştı.

Efsane seslerden nostalji rüzgarı

'Aliağa Sanat Günleri', yaz konserlerinde bu hafta, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen'i ağırladı. Yılların eskitemediği parçalarını Aliağalılar için seslendiren ünlü sanatçılar, dinleyenleri mest etti. Müzik ziyafetinde sahneye ilk olarak taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam çıktı. Muhteşem performansının ardından, sahneyi fantezi müziğinin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu'na bıraktı. 80'lere ve 90'lara damga vuran parçalarını seslendiren Kurtoğlu, son dönemde yeniden popüler olan 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısına konser alanını dolduran Aliağalı müzikseverler hep birlikte eşlik etti.

RENKLİ BİR GECE YAŞATTILAR

Cengiz Kurtoğlu'nun ardından sahneye Ümit Besen, hit parçası 'Nikah Masası' ile çıktı. 'Alışmak Sevmekten Zor' gibi sevilen parçalarını seslendiren usta isim, hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

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