Harper’s Bazaar Türkiye, 30’uncu doğum gününü kutladı

MODA dünyasının en önemli dergilerinden biri olan Harper's Bazaar, 30'uncu yaş doğum gününü, Bodrum Novikov Italy'nin terasında çok özel bir parti ile kutladı. Moda ile teknolojinin bir araya geldiği Harper's Bazaar Türkiye'nin 30'uncu yaş doğum günü partisine Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 damga vurdu. Ece Sükan, Tuba Ünsal, Ece Sükan, Tuba Ünsal, Yasemin Özilhan, İlayda Alişan, Mert Aslan, Dilek Hanif, Nur Bilen Yavuzer gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri özel davette bir araya geldi.