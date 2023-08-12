Sarp oğluyla denizde oynadı

ÇEŞME müdavimi ünlülerden Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak, oğulları Güney ile bir plajda keyifli saatler geçirdi. Günün keyfini en çok çıkaranlar ise Sarp Apak ve oğlu Güney oldu. Ünlü oyuncu, oğluyla oyun oynayıp yüzerken, eşi ise deniz kenarında arkadaşıyla görüşme halindeydi. Oğlunu ve eşini baş başa bırakan Bengisu, bir etkinlik düzenlemek için Çeşme'ye gelen moda editörü Zeynep Üner ile uzun uzun sohbet etti.

GÜNAYDIN TEK BAŞINA

EN son aylar önce kız arkadaşıyla İstanbul'da magazin basınına yakalanan ve uzun bir süre ortalarda görünmeyen Engin Günaydın, Çeşme'de objektiflere takıldı. Sevilen oyuncu, bu kez de yalnız başına tatil yaparken görüntülendi. Bir plaja gelen Günaydın, tek başına suya girdiği sırada bir süre düşünüp daha sonra yüzerek denizin keyfini çıkardı.

SERTAB'IN KONSERİNDE IŞIK ŞOV

TÜRK popunun güçlü seni, başarılı sanatçı Sertab Erener, geçtiğimiz gün Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle bir araya geldi. Geceye beyaz elbise ile yalın ayak çıkan sanatçı, güçlü sesi, eşsiz yorumu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Bodrum'da muhteşem bir gecenin mimarı oldu. Orkestraya konulan kameranın çekimleriyle, ışık şovları içinde led ekranlarda konseri anlık yayınlandı.