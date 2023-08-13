Ünlü isimlerden kayıp Veli Eren paylaşımı

İZMİR'DE, 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Çeşme'ye giden ve bir daha da haber alınamayan Veli Eren Atay'ın (19) bulunması için sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Aradan geçen 28 güne rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı.

Sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Ece Erken, Ezgi Mola, Asrın Tuncer, Tamer Acar, İrfan Kangı, Seren Serengil gibi isimler, sosyal medya hesaplarından Eren'in fotoğrafını paylaşıp, bulunması için çağrı yaptı.