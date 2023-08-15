Aile saadeti ’Mola’sı

Erkek bebek bekleyen ve yaz bitiminde doğum yapması planlanan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile bir beachte kahkahası bol bir gün geçirdi. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek fazla zaman ayıramayan Aksakallı, eşiyle baş başa denize girip günün tadını çıkardı.

Suda yürüyüp sohbet ederken eşinin onu güldürmesiyle birlikte kahkahalar atmaya başlayan Ezgi Mola, uzun süre gülmekten kendini alamadı. Bir süre sonra ünlü oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Mustafa Aksakallı, hem bebeklerine hem de eşine olan sevgisini göstermek için Ezgi'nin göbeğinden uzun uzun öptü. Halinden memnun olan Ezgi Mola ise zaman zaman gözlerini kapatarak bu huzurlu anın keyfini çıkardı.

SOHBETİ BİTİREMEDİ

KENDİNE has kıvırcık saçları ve kilolu haliyle dikkat çekici bir görüntüye sahip olan komedi oyuncusu Hacı Ahmet Ak, hafta sonu Çeşme'de denize girdi. Arkadaşlarıyla birlikte bir mekana giden Ak, uzun süre iskele üzerindeki locada oturup muhabbet etti. Gün bitmeden denize girmeye karar veren ünlü oyuncu, merdivenlerden inip suyun içinde yürüyerek kendi localarının olduğu yere geldi. Bu kez de sohbete bu şekilde devam eden ve arkadaşlarından kopamayan Hacı Mehmet Ak, en sonunda kısa bir yüzme turundan sonra locasına geri döndü.

AYRILIK ZAYIFLATMIŞ

BİRKAÇ hafta önce oyuncu sevgilisinden ayrılan İsmail Hacıoğlu, kafasını dağıtıp stres atmak için birkaç günlüğüne Çeşme'ye geldi. Arkadaşlarıyla beraber bir beach'e giden Hacıoğlu, denize yalnız başına girdi. Boynundaki kocaman takısıyla dikkat çeken ve biraz kilo verdiği gözlenen ünlü oyuncu, suda karşılaşıp kendisine selam veren vatandaşlarla da kısaca selamlaşıp ilerlemeye devam etti.