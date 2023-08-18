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Uzun ailesi’nin su savaşı

ERCAN AKGÜN
Uzun ailesi’nin su savaşı
Eşi ve çocuklarıyla birlikte Çeşme'de tatilde olan Şoray Uzun, kaldıkları Boyalık Beach Hotel'in denizinde adrenalin ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Eşi Elçin Uzun, çocukları Kaan, Okan ve Selimcan ile beraber denizde su savaşı yapan ünlü oyuncu ve sunucu, sıcak havada yapılabilecek en güzel aktiviteye imza attı. 11 yıldır her yaz dönemi ailece Çeşme'de olan Şoray ve Elçin Uzun çifti, çocuklar birbirini ıslatırken onlar da durumdan fazlasıyla nasibini aldı. Su tabancalarıyla acımasızca birbirlerine savaş açan Uzun ailesi, neşeli halleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
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