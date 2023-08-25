Saşılık, psikolojik sorunlara yol açabiliyor

Her yaşta görülebilen şaşılık hastalığı sadece görsel ve estetik değil, psikolojik sorunlara da neden olabiliyor; uzman hekimler tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hem çocuklarda hem de erişkinlerde oluşabilen şaşılığın, sadece estetik bir sorun olmadığını, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini söyledi. Hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Şaşılığın farklı nedenleri bulunuyor. Çocuklarda ve erişkinlerde farklıdır. Genetik faktörler de rol oynar. En sık sebep göz bozukluklarıdır. Ailede şaşılık veya göz tembelliği varsa çocukta şaşılık görülme riski artar.

ŞAŞILIK SINIFLARA AYRILIR

Bazen ateşli bir hastalık, kaza gibi nedenler şaşılık ortaya çıkmasını tetikler. Bazılarında şaşılık göz kaslarının birinde veya birkaçında felç nedeniyle olabilir" diye konuştu. Şaşılığın birçok şekilde sınıflandırılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şunları söyledi: "Doğuştan şaşılık, sonradan şaşılık, yukarı, aşağı, yanlara gibi. Ayrıca gizli şaşılık vardır. Normal koşullarda her iki göz her yöne paralel olarak hareket eder. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şaşılığın giderilmesi için günümüzde gözlük, ameliyat ve botox tedavisi uygulandığına dikkat çekti.