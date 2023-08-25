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Sizin hakkınızı ödeyemem

HABER MERKEZİ
Sizin hakkınızı ödeyemem

50 kişilik dev orkestrası ile hayranlarına İstanbul Boğaz'da tam anlamıyla Türk sanat müziği ziyafeti veren Bülent Ersoy, izdihama neden oldu. Ersoy hayranlarının metrelerce uzunlukta oluşturduğu kuyruk Kuruçeşme'den Ortaköy'e kadar devam edince Boğaz trafiği felç oldu. ZAMANSIZ ŞARKILAR

17. asrın bestekarı Mustafa Itrî'nin 'Tuti-i Mucize Guyem' eseriyle konserinin açılışını yapan Diva, dünden bugüne müzik tarihimize damga vurmuş zamansız şarkılarından oluşan repertuarıyla izleyicilerden tam not aldı. Konserin en ilgi çekici anlarından biri de Ersoy'un seslendirdiği ilahiler eşliğinde semazenlerinin sema gösterisi seyircileri büyüledi.

SAĞYAŞAR'IN ELİNİ ÖPTÜ

Yaşayan efsane 90 yaşındaki Mustafa Sağyaşar'ın sahneye gelişiyle birlikte alkış kıyamet koptu. "Hocam" diye hitap ettiği Sağyaşar'ı ayakta karşılayan Diva, elini öperek saygısını gösterdi. Klasik Türk Musikisinin eşsiz dehalarının 'Unutamam Seni' düeti ayakta alkışlandı.

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