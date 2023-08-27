Ergin hocanın deniz keyfi

YUNAN basketbol takımı Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, eşi Berna ve oğlu Sarp ile beraber birkaç gün üst üste aynı beachte denize girdi. Ataman Ailesi, denizde yüzmekten çok topla oynamayı tercih etti. Basketbol hocası olarak suda voleybol oynamaktan keyif alan deneyimli antrenör, topu ailesine atarken de tıpkı basket topuyla oynar gibi göndermesi de mesleki alışkanlığın göstergesiydi. Toplarla pek arası olmayan eşi Berna hanımın atışlarını komik bulan Ergin Hoca, bazen gülmekten kendini alamadı.

AMERİKA'DAN ÇEŞME'YE TATİLE GELDİ

NBA ekibi Houston Rockets oyuncularından Alperen Şengün, erkek erkeğe Çeşme tatili yaptı. The Beach Of Momo'da görüntülenen profesyonel sporcu, uzun süre arkadaşlarıyla restoranda yemek yiyerek vakit geçirdikten sonra denize girdi. Kısa süreliğine tatile çıkan ve sonrasında Amerika'ya geri dönecek olan Şengün, Çeşme'de güzel bir gün geçirdi.