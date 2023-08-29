Minik Mevsim’e yoğun ilgi

OYUNCU ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, psikolog eşi Merve Küçükçağlayan ve 1.5 yaşındaki kızları Mevsim ile birlikte Çeşme tatilinde objektiflere yansıdı. Kızları Mevsim'e göre hareket eden çift, gittikleri plajda fazla derine açılamadı. Minik Mevsim kollukla yüzerken, anne ayakta, baba da suyun içine oturarak izlemeyi tercih etti.

CAN KONSERDE, ÖYKÜ OĞLUYLA TATİLDE

YAZ dönemini Çeşme'de değerlendiren ve eşi Can Bonomo'nun yoğunluğu nedeniyle kolay kolay bir araya gelemeyen Öykü Karayel, bir kez daha denize oğlu Roman ile yalnız başına girdi. Bonomo, konser programı başladığı için yanlarında olamazken, Karayel de oğluyla vakit geçirip denizin tadını çıkarmaya çalıştı. Ünlü oyuncu ile aynı mekanda olan yazar arkadaşı Melikşah Altuntaş da aralarda yanlarına gelip minik Bonomo'yla ilgilendi. Denizdeyken Roman'ı yanından ayırmayan Karayel ise oğlu çok fazla suyun içinde kalamadığı için şezlonguna götürmek zorunda kaldı.