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Haberler Sarmaşık İtalyanlara ana dilleriyle jest

İtalyanlara ana dilleriyle jest

HABER MERKEZİ
İtalyanlara ana dilleriyle jest

İTALYAN Kültür Bakanlığı ve İtalyan Film Eleştirmenleri Birliği tarafından 2002 yılında kurulmuş ve Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde Demet Özdemir Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. Premio Kineo kazananları ile kırmızı halıya çıkan Özdemir'e ödülünü, Kineo Kültür Derneği Başkanı Rosetta Sannelli takdim etti.

Ödül alırken çok heyecanlı olduğunu dile getiren Özdemir, İtalyanca, "Burada sizinle olmak, Bu kadar önemli bir ödül almak, benim için büyük bir onur. Çok teşekkürler, kalpten teşekkürler, İyi eğlenceler ve iyi akşamlar" konuşmasıyla salondan büyük alkış aldı.

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