Yemek peşinde koşmayı seviyorum

Hafta içi her gün saat 14:00'de atv'de ekrana gelen, rengarenk yarışmacıların katıldığı 'Mutfak Bahane'nin güzel ve başarılı sunucusu Derya Taşbaşı, Yeni Asır Magazin'e konuk oldu. Merak ettiğimiz sorularımızı yanıtlayan Taşbaşı'yla yaptığımız keyifli sohbete buyurun... Merhaba Derya Hanım, yeni sezon yeni heyecan. Tatiliniz nasıl geçti? Ekranı özlediniz mi? Elbette ben ekranı çok özledim ama daha önemlisi ekranlar beni özledi mi? Takipçilerimden çok güzel mesajlar alıyorum, programın yakın takipçileri heyecanla benimle beraber yeni sezonun başlamasını bekledi resmen. İşimi, 'Mutfak Bahane'yi, atv'yi çok seviyorum. Çekimler tekrar başladığında tatil bitti ve eve döndüm demiştim. Ama yaz ayları ve deniz de bir o kadar vazgeçilmez benim için. Ailemin Edremit'teki mütevazı yazlığında bol bol denizle ve sevdiklerimle hasret giderdim diyebilirim. Yazın yediğim domateslerin tadı damağımdan gitmiyor. Balkonda çay ve çekirdek eşliğinde geçen akşamlarla da resmen şarj oldum. 'Mutfak Bahane'nin yeni bölümlerinde değişiklikler var mı? Hem de çok güzel değişiklikler var. Her zaman seyircilerimizin yorumları bizler için çok önemli onları dikkate alarak programa renk ve heyecan kattık. Formatta değişiklik yok. Eşler yemek yapıyor kayınvalideler tadım yapıp puan veriyor. Ama yeni sezon çok daha eğlenceli çok daha heyecanlı olacak kesinlikle.

Sizin mutfak ve yemeklerle aranız nasıl? Yemek yapmayı mı yoksa sadece yemek yemeyi mi sevenlerdensiniz? (Gülüyor) Her iki tarafı da seviyorum. Ayrıca yemek peşinde koşmayı ve her şeyi en iyi yerde yemeyi seviyorum. Ayrıca en iyi ve en taze malzemeleri bulup evde kendim yapmayı da seviyorum. Her ikisi de keyif aldığım hobilerim gibi. Kesinlikle sadece doymak için yemek yemem, evde görev gibi yemek de yapmam. En sevdiğim şey dolabı açıp içinde ne var diye bakmak ve o anda hayal gücümü çalıştırıp yemek yapmak. Hatta o an hazırladığım yemeği genellikle ikinci kez yapamam öyle spontane bir süreç gelişiyor ki neyi nasıl yaptığımı unutuyorum bazen (Gülüyor) Vaktiniz olursa TV izler misiniz? Özellikle takip ettiğiniz yapımlar var mı? Düzenli olarak dizi izlemiyorum. Ama Türk televizyonlarında çok çok iyi diziler var. İyi kurgulanmış dramayı seviyorum tabii iyi oyunculuk da beni ekrana bağlamak için çok önemli. Beğendiğim diziler arasında 'Aldatmak' var. Her gün ekranda olmak özen gerektirir, kendinize bakmak demektir. Nelere dikkat ediyorsunuz? İyi ve parlak bir cildin içten geldiğine inanıyorum. beslenme çok önemli. Az baharat/tuz, bol su ve bol yeşillik. Ve kaliteli uyku. Hayalleriniz nereye kadar uzanıyor? İnsanlara ulaşmak, onları eğlendirmek ya da onlara bilgi vermek hayatımın anlamı gibi bir şey. Yani kısaca: İletişim. Zaten bu hayalimi, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalında yer alarak gerçekleştiriyorum. Tabii ki hayallerimden biri de bunun uzun soluklu olması. Her yıl üstüne ekleyerek en iyisini yapmak. Bir diğeri de küresel medyanın içinde yer almak. Almanca ve İngilizce benim ana dillerim ve bunları değerlendirebileceğim projeler de yer almak isterim.

Takipçilerinize bizim aracılığımızla neler söylemek istersiniz?

Onlar bizim başımızın tacı, en değerlilerimiz. Yorumlarını hiç eksik etmesinler çünkü benim en büyük motivasyon kaynağım onların sevgisi.

Oyunculukla ilgili yeni projeleriniz olabilir mi?

Aslında çok isterdim ancak hafta içi her gün yayınlanan bir program çekiyoruz ve fazla zamanımız kalmıyor. En son 'Kırmızı Oda' dizisinde Maria karakterini canlandırmıştım, çok güzel sofistike sahnelerim vardı. Aslında içime sinen bir proje olursa kendimi ikiye böler vakit bulurum.

