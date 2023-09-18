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Haberler Sarmaşık Doktorlar sokak hayvanları için söyledi

Doktorlar sokak hayvanları için söyledi

OSMAN AKÇA
Doktorlar sokak hayvanları için söyledi
Uzman doktorların oluşturduğu müzik grubu 'The Rocktors', Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı planlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için konser verdi. Prof. Dr. Kutsal Turhan'ın yanı sıra Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan'dan oluşan müzik grubu, konserde Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarını seslendirdi. Ücretsiz verilen konserde Datça Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek olmak isteyenler için sponsor bilet uygulaması ile bağış toplandı.
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