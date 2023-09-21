Manisa’da Zara rüzgarı esti

Manisa Kula Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, geçtiğimiz günlerde Mustafa Yıldızdoğan konseri ile başlamıştı. Etkinliklerin son gününde düzenlenen konserde ise şarkıcı Zara sahne aldı. Başarılı orkestrasıyla rüzgar gibi esen Zara'ya, Kulalılar da eşlik etti.

SEYİRCİDEN BÜYÜK ALKIŞ

Konser için siyah bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Kulalılara keyifli bir gece yaşatan Zara, seyircinin enerjisine de hayran kaldığını söyledi. Konser sonunda büyük alkış alan şarkıcı sahneye Belediye Başkanvekili Nejat Gülmez'i davet etti. Gülmez, etkinliğin son konserine katılım gösteren vatandaşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Nejat Gülmez, konser sonunda Zara'ya yöresel hediyeler takdim etti.