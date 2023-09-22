Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılan Yıldız Tozu filminin galasına oyuncular tam kadro katıldı. Konuklar ekibi dakikalarca alkışladı.

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' sinema filmi bugün seyirciyle buluşacak filmin başrol oyuncuları heyecanlı olduklarını ve sinema severlerin Yıldız Tozu'nu gönül rahatlığı içinde, samimi ve duygusal yer yer kahkahalarla keyifli anlar yaşayarak izleyebilecekleri bir film olduğunu ifade ettiler. Filmin Yönetmeni Ahmet Sönmez ise herkesin kendinden bir şey bulacağı filmin hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi olduğunun altını çizdi.