  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi

Hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi

24 karefilm yapım ve Sinehane ortak yapımı olan ‘Yıldız Tozu’ filminin galası önceki akşam İstanbul Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı. Bugün vizyona girecek filmin yönetmeni Ahmet Sönmez “Herkesin kendinden bir şey bulacağı film, aslında hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi” açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ
Hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi

Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılan Yıldız Tozu filminin galasına oyuncular tam kadro katıldı. Konuklar ekibi dakikalarca alkışladı.

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' sinema filmi bugün seyirciyle buluşacak filmin başrol oyuncuları heyecanlı olduklarını ve sinema severlerin Yıldız Tozu'nu gönül rahatlığı içinde, samimi ve duygusal yer yer kahkahalarla keyifli anlar yaşayarak izleyebilecekleri bir film olduğunu ifade ettiler. Filmin Yönetmeni Ahmet Sönmez ise herkesin kendinden bir şey bulacağı filmin hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi olduğunun altını çizdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA