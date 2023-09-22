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İbrahim Tatlıses rapçilerle şarkı söyledi

HABER MERKEZİ
İbrahim Tatlıses rapçilerle şarkı söyledi
İmparator İbrahim Tatlıses, bu kez de genç yeteneklere destek oldu. Tatlıses, efsanevi klasiği 'Kara Üzüm Habbesi'ni kendi sözleriyle yorumlayan ünlü rapçiler Seko ve Tefo'ya kayıtsız kalamadı. Dillerden düşmeyen parçada ikiliyle feat yapan İmparator, gönülleri fethetti. Enerjik ve tempo dolu çalışmayla bambaşka bir tarza dönen şarkı müzikseverleri coşturacak. Sözü Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe (Tefo)'ye, aranjesi, müziği ve mastering'i Can Demir'e ait şarkının mixi ise Onur Aşar imzası taşıyor. 'Kara Üzüm Habbesi' bugün dijital platformda yerini alacak.
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