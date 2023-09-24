İzmir’e her geldiğimizde coşkuyla karşılanıyoruz

Durum komedisinin zirve yaptığı 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyununda Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Cansu Tosun ve Billur Yazgan performanslarıyla çok ilgi görüyor.

2 perde olarak sahnelenen 'Epizot Görsel Sanatlar'ın üstlendiği yeni oyun 'Pembe Pırlantalar' tiyatroseverleri çok eğlendiriyor. Oyunun baş rol oyuncusu Ceyhun Fersoy, Pembe Pırlantalar'ı Yeni Asır'a anlattı.

- Ceyhun Bey merhaba, 'Pembe Pırlantalar'la tiyatro sahnesinde hayranlarınızla buluşuyorsunuz. Yolunuz İzmir'den de geçecek mi?

21 Eylül'de prömiyerimizi yaptık. Yolumuz İzmir'den geçecek tabii ki... Pembe Pırlantalar'ı trafik kazasında kaybettiğimiz arkadaşımız Tolga Güleryüz anısına yapıyoruz. Kendisi de İzmirliydi zaten.

- İzmir seyircisini nasıl buluyorsunuz?

İzmir seyircisi aynı yerde aynı reaksiyonu veriyor. Coşkulu bir izleyici var. Turnelerimiz hep dolup taşıyor.

Hatta programı değiştirip uzatıyoruz.

Biletlerimiz anında bitiyor. İzmirlilere buradan çok teşekkür ediyorum.

- Rolünüzden kısaca bahseder misiniz?

Pembe Pırlantalarda Roger Fogg karakterini oynuyorum. Bir mücevherci.

Arkadaşıyla ortak. Kendi halinde bir adam. Sosyal olmayan aslında arkadaşı ortağı yüzünden de başı beladan kurtulmayan bir adam.

- Eşiniz Begüm Hanım kadroda neden yer almadı?

Aslında 1.5 yıl önce rahmetli arkadaşımız Tolga Güleryüz oyunun başrolünü Begüm'e teklif etmişti. Begüm, Fogg karakterini benim oynamamı istedi. Çok yakışacağını söylemişti.

O yüzden de kendisi feragat etti. Yıllarca birlikte oynadık. Artık birlikte "oynamayalım" dedik. Reklam ve sinemada bir arada olabiliriz.

Ancak tiyatro ve dizide birlikte olmak istemiyoruz şimdilik.

- Tiyatro sahnesinde olmak neler hissettiriyor?

Tiyatro sahnesi benim evim gibi. Nefes almak su içmek gibi bir ihtiyaç. Yedi yıldır tiyatro ön planda.

Programlarımı ona göre yapıyorum. Er meydanı sahnesidir tiyatro.

- TV veya film projeleriniz olacak mı?

TV ve film projeleri için görüştüğümüz işler teklifler var. Ekim ayının sonu kasım ayının başında Youtube için bir yarışma programı çektim.

Fanus adlı yarışma programı. Heyecanla onu bekliyorum.

Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmisti

GEÇTİĞİMİZ yıl, Amasya-Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralandı. Deveci kontrol amaçlı yoğun bakımda iken Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy arkadaşlarının ölüm haberiyle yıkıldı.