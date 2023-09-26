“Kanun Hükmü’nde FETÖ propagandası”

'Kanun Hükmü' adlı belgesel filminin FETÖ propagandası içerdiği iddiası nedeniyle film yarışma listesinden çıkarılınca, jüri üyeleri FETÖ propagandası yapan Kanun Hükmü'nü "Sansüre karşıyız" diye savundu. Yönetmen Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filminin Altın Portakal Film Festivali'nden kaldırılması ile ilgili filmin yarışmadan çıkarılmasına jüri üyeliğinden çekiliriz diyerek tepki veren Demet Akbağ, Zeynep Dadak, Ayşegül Aldinç, Özcan Alper, Onur Saylak, Mehmet Günsür gibi isimlerden oluşan jüri üyeleri yaptıkları kamuoyu duyurusunda, yaşanan gelişmeyi 'sansür' olarak nitelendirmeye çalışarak FETÖ propagandası yapan filmi desteklediler.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

FESTİVAL Yönetmeni Dr. Ahmet Boyacıoğlu tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer almıştı: "Festivalimizde, Ulusal Belgesel Film Yarışması bölümüne seçilen 'Kanun Hükmü' adlı filmde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği saptanmıştır. Bu nedenle yargıya intikal etmiş bir konuda yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkilememek adına filmin bu yılki seçkiden çıkarılmasına karar verilmiştir. Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Belgeselde yer alan kişi ile ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra film, Antalya'da gösterilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."