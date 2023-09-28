Serengil’den yaralı hayvana yardım eli

Sanatçı Seren Serengil, tatil için Fethiye ilçesine bağlı Göcek koylarını tercih etti. Göcek açıklarındaki Domuz Adası'nda ayağı kırık bir eşek gören Serengil, yetkililerden yardım istedi. Mahalle Arama Kurtarma ekibi ile Belediye Hayvan Bakım Merkezi veterinerleri, Göcek iskelesinden tekne ile Domuz Adası'nda ulaştı. Burada ayağında kırık olduğu tespit edilen hayvana ilk müdahalesini yapan ekipler, daha sonra eşeği tekneye alarak Göcek iskelesine çıkardı. Yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından Göcek'te belediye aracına alınan yaralı eşek, hayvan bakım merkezine götürülerek tedaviye alındı.