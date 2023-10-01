Komedi oyuncusu Ersin Korkut: Menajerliğe hiç uzak değilim

BAŞROLLERİNİ Ersin Korkut, Müge Boz, Evliya Aykan, Hakan Bilgin, Ayberk Yılmaz, Bahtiyar Engin, paylaştığı 'Kalp Estetiği' sinema filmi vizyona girdi. Yönetmenliğini ve hikayesini Haydar Işık, Senaryosunu Şeyda Delibaş'ın yaptığı filmin yapımcılığını Alper Babayağmur üstleniyor. Çekimleri Düzce'de yapılan 'Kalp Estetiği ' sinema filmi bol kahkaha garantili. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular filmi klasik olacak ama çok eğlenerek, gülerek çektik dediler. Ersin Korkut, filmde bir menajeri canlandırdığını belirterek, 'Menajerliğe hiç de uzak değilim biliyorsunuz yıllar önce Yılmaz Erdoğan'ın ekibindeydim' diye konuştu.