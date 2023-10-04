Popçu Kenan Doğulu şarkılarıyla eğlendirdi

MÜZİK kariyerinin 30. yılını kutlarken unutulmaz konserlere imza atan Kenan Doğulu, önceki akşam sezonun son Harbiye konserinde sevenleriyle buluştu. Doğulu, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen gecede en sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendirdi. Keyifli sonbahar akşamını son dönemin ses getiren parçalarından "Bumaya" ile başlatan sanatçı, sahne performansları ve eşsiz enerjisiyle kendine hayran bıraktı.