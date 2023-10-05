25. Afife Jale tiyatro ödülleri verildi

Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlandığı bu yılda çeyrek asrı geride bırakan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin sunuculuğunu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi. Bu yıl Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise 'Güzel Son' isimli oyunuyla Hakan Tabakan layık görüldü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü '1923' Müzikali kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise başarılı oyuncu Merve Dizdar'a verildi.

1923 MÜZİKALİ 'HALDUN DORMEN ÖZEL ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'e tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı halıdan geçen pek çok isim Dormen ile fotoğraf çektirdi. '1923' müzikalinin Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görülmesiyle büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kerem Alışık, usta Dormen'e teşekkür etti.

"İTALYANCA'YI ÇAT PAT BİLİYORUM"

ATV'de yayımlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği performans nedeniyle konuk olarak gittiği İtalya'da büyük ilgi gören ve okuduğu İtalyanca şiirle gündeme gelen Kerem Alışık, ödül gecesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ekledi: "İtalyanca şiir okumam istendi, ben de İtalyancayı çat pat biliyorum, biraz çalıştım tabii. Fransızca olsa daha rahat ederdim. Bizlere gösterdikleri ilgi ve sevgi karşılığında bir jest yapmak istedim."