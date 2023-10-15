Bana bir şey olmaz deme!

Ünlü müzisyen İpek Açar Kömürcü, müzik çalışmaları dışında 'Kadın Kanserleri Derneği' yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 6 aylık hamile ve bir erkek bebek bekleyen sanatçı, bu konuda kadınlarımızı uyarıyor ve ekliyor:

"Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor tüm dünyada... Ancak şimdiye kadar gördüklerimden aslında her an bu konuda farkındalığımız yüksek olmalı ve kendimizi iyi tanıyıp düzenli doktor kontrollerimizi yaptırmalıyız diye düşünüyorum. Ben de 'Kadın Kanserleri Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak maalesef fark edilmeden ilerlemiş, doktor kontrolleri ihmal edilmiş, hastalarımızı görünce inanın çok üzülüyorum."

İHMAL ETMEYİN

Açar "Öte yandan erken evrede yakalanmış bu kötü tecrübe umuda dönüşmüş tedavi olmuş, yolumuzun kesiştiği dostlarımız da var. O yüzden lütfen sevdikleriniz ve kendiniz için kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ne kadar meşgul olursak olalım meme sağlığımıza vakit ayıralım. Yapılacaklar listemizin en başına mamografi ve ultrasonografi kontrol tarihlerimizi yazmayı unutmayalım" dedi.