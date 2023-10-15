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Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı

HABER MERKEZİ
Güzel sunucu iş toplantısını sahilde yaptı
YILIN çoğu zamanı Bodrum'da yaşayan güzel sunucu Melike Öcalan yoğun geçecek kış sezonu öncesi Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de hem dinlendi hem de işle ilgili son toplantılarını yaptı. Çekimleri başlayan ve bu hafta sonu yayına başlaması planlanan müzik programını yapacak olan Melike Öcalan sahilde kış sezonu için enerji toplarken, aynı zamanda da işle ilgili son toplantılarını da yine kumsalda yaptı. Uzun süren toplantının ardından siyah takımıyla sahilde yürüyüş yapan Melike Öcalan "Su öyle güzel ki şimdi kendimi kıyafetlerimle denize atmamak için zor tutuyorum" dedi.
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