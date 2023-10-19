Gazze’de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'deki masum siviller için yardım isteyen Esra Erol, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Tarkan, Pınar Deniz, Mustafa Sandal gibi ünlü isimler İsrail'in Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni düzenlediği hava saldırısında 500 kişinin ölümünün ardından " Bu bir katliam. Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" paylaşımlarıyla İsrail'i ağır sözlerle kınadı.

Esra Erol: Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor!!! Bu bir katliam... İsrail'in Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü

Pınar Deniz: "Bakamıyorum! Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?"

Fahriye Evcen: "Savaşın her yolunu kınıyoruz. Fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" cümlelerine yer verdi. ■ Sinan Albayrak: "Neyi bekliyoruz. İstanbul ayağa kalkmadığı sürece dünya ayağa kalkmaz. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Neyin korkusunu yaşıyoruz. Gazze yanındayız, Filistin yanındayız. Bu bizim meselemiz."

Oktay Kaynarca: "Bütün dünyanın bu katliama karşı koyması şarttır. Acil barış inşa edilmelidir."

Şahan Gökbakar: "Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun."

Emre Kınay: "İsrail hükümeti bu vahşetten sonra meşru müdafaa tezi ile ilgili cümle kuramaz. İsrail'in sağ duyulu insanları vardır elbet. O faşist canavar Netanyahu'nun kabinesini indirin. Yoksa kendinizle beraber dünyanın da yanmasına sebep olacaksınız. Sivillere saldırıları durdurun." açıklamasını yaptı.

Engin Altan Düzyatan: "Dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır."

Pelin Akil: "Özellikle hastaneyi hedef almak ne demek? Bu bir insanlık suçudur. Masumlardan, çocuklardan, yaşam mücadelesi veren insanlardan çekin artık elinizi, yeter." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Nebahat Çehre: "Aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek?" dedi.

Melek Baykal: "Bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir. Vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir. Filistin dualarımız seninle." paylaşımında bulundu.

Bülent İnal: "Gazze'de Katliam Var" etiketiyle "Soykırımcı, savaş suçlusu İsrail, Gazze'de hastane vurdu." açıklamasını yaptı.

Burak Özçivit: "Savaşa Hayır" etiketiyle, "Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor."

Cem Uçan: "Bu savaş falan değil. Bu bir şerefsizlik, namussuzluk. İnsanın geleceği en aşağılık nokta. Bu bir soykırım. Allah bu dünyada yanınıza bırakmasın İsrail. İnşallah kendi kanınızda boğulun..." ifadelerini kaydetti.

Mustafa Ceceli: "Bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan... Çok yazık..." diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Sinem Kobal: "Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı."

Hadise: "Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!"

Mustafa Sandal: "İsrail, Gazze'de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış. Çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu! İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Cenk Eren: "İsrail artık bir devlet değil, terör örgütüdür." yorumunu yaptı.

Tolgahan Sayışman: "Korkunç! Görüntüler korkunç! Ne yazacağımızı, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Allah tüm masumları, tüm çocukları ve sivilleri korusun. Lütfen bir mucize gerçekleşsin ve bu yaşananlar son bulsun. Amin" diye yazdı.

Tarkan: Dün İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir.

Selçuk Yöntem: İnsanlık ölüyor, yeter artık! Şiddetin masum sivillerin öldürülmesine göz yumduğu bu günler utançtan fazlası; çaresizlik korkunç! Dini, milleti, inancı ne olursa olsun artık yeter! Bu katliam son bulmalı!

İrem Derici: "El birliğiyle üstümüze düşeni yapalım. Kanımız çekildi, gördüklerimiz insanlık dışı, üzgünüm." dedi.