Cumhuriyetimizin 100. Yılı Defilesi İzmir’de gerçekleştirildi

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Defilesi' yapıldı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki defile İzmir Valiliği koordinasyonunda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile Türk Kızılay Kadın İzmir işbirliği ile gerçekleştirildi. Defileyi İzmir Valisi Süleyman Elban ile eşi İrem Beyza Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Şebnem Bursalı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da takip etti.

GELENEKSEL MOTİFLER

Defilede, Anadolu Selçuklu döneminden Cumhuriyete ve günümüze uzanan gelenekle yeniliğin birleştirildi kıyafetler yer aldı. El tezgahlarında dokunan yerli ve doğal dokuma kumaşların yanı sıra ipekli ve kadife kumaşlar üzerine el işçiliği ile işlenen geleneksel motifler konuklara tanıtıldı.

'CUMHURİYET KONSERİ' SANATSEVERLERLE BULUŞTU

EFES Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları nedeniyle "Cumhuriyet Konseri" verdi. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, orkestra şefi Gürer Aykal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, koro şefi Ahmet Kahyaoğlu tarafından geceye hazırlanan İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu sanatseverlere çeşitli eserler sundu.