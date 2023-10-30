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Eröz Otomotiv’de görkemli 100. yıl resepsiyonu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla Eröz Otomotiv tarafından ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Resepsiyonu’ düzenlendi. Resepsiyona katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ
Eröz Otomotiv’de görkemli 100. yıl resepsiyonu

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında Eröz Otomotiv tarafından görkemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonun açılış konuşmasını Eröz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Eröz gerçekleştirdi.

GELECEKTEKİ UMUTLARI

Eröz "Bugün çok anlamlı bir gün. Bu özel günde ülkemizin geçmişteki başarılarını ve gelecekteki umutlarını bir araya getiriyoruz. 100 yıl önce Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan bu büyük adım ülkemizi çağdaş dünyanın bir parçası haline getirmiştir. Türkiye dünya sahnesinde her alanda önemli rol oynamaktadır. Bu başarılar milletimizin birlik ve beraberik içerisinde olmasının ve geleceğe olan inancının eseridir. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI KONUŞMA YAPTI

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhuriyet konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in 100. yılının önemine değinen Prof. Dr.

Ortaylı İzmir'in de Cumhuriyet tarihinde önemli rol oynadığını söyledi. Konuşmanın ardından Vals ve Zeybek gösterileri sahnelendi.

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