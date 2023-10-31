‘Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan’

CUMHURİYET 100 yıl kutlamaları kapsamında Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sevenleri ile buluştu. Deniz'in, sahneye çıktığı andan itibaren ne Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı ne de 10. yıl marşını söylemediği iddia edildi. Özcan Deniz'i yuhaladı. Aynı zamanda çatal ve bıçaklı protesto da beraberinde gelirken, hararetli anlar yaşandı.

KARGAŞADAN OLDU

GELEN peş peşe tepkilerin ardından açıklama yapan Özcan Deniz "Konserimde Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. Duygularımla aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı kaydetmiş olanlardan yayınlamalarını rica ediyorum. Finaldeki 10. yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır" dedi.