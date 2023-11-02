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Demet’ten itiraf: Şarkım beğenilmedi

HABER MERKEZİ
Demet’ten itiraf: Şarkım beğenilmedi
Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, Ankara'da sahne aldı. Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunuculuğunu ve sahne şovlarını gerçekleştirdiği, Okan Kurt'un da dj'lik yaptığı bir firmanın etkinliğinde Demet Akalın da muhteşem bir konser verdi. Akalın konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilginç bir itirafta bulundu. Ünlü isim, 1 ay önce çıkardığı yeni şarkısı "Bana Yolla" hakkında, "Yazın hep çalıştığım için şarkı yaz sonuna kaldı. Zaten insanlar da hoşlanmadı. Bana yakışmadı. Bu yüzden çok özenerek yeni bir albüm hazırlayıp yılbaşından sonra yayınlayacağım" dedi.
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