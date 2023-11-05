İzmirlileri dans ederek selamladılar

İzmir Efes Yolu Festivali'nde bir araya gelen Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray ve Ediz Hun önceki gün sevenleriyle bir araya geldi. Merak edilen soruları yanıtlayan efsane ikili, hayranlarını geçmişe götürdü. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

KEŞKE İZMİR'DE YAŞAYABİLSEM

Sinemaya başladığı döneme dair konuşan Şoray, "Sinemaya meşhur olayım, şatafatlı bir hayat yaşayayım diye başlamadım. Tamamen mecburiyetten, ekonomik nedenlerden başladım. Sinemayı bilmiyordum. Daha 14 yaşındaydım, teklif geldiğinde ekonomik nedenlerle başladım. Öğretmen okuluna gidecektim ama çok ısrar ettiler. Annem epey düşündü. Annemin ağzından çıkacak 'evet' veya 'hayır' ile hayatım değişecekti. Annem 'evet' dedi ve sinemaya başlamış oldum" dedi.

İzmir'de Türkan Hanım'la (Şoray) çok film çektiğini belirten usta aktör Ediz Hun da "Hayatımızın belirli bölümleri İzmir'de geçti. Atam, İzmir Kız Lisesi'ni ziyaret ettiğinde annem de yanındaydı. İzmir çok özel. Keşke İzmir'de yaşayabilsem. Artık geçti, 83 yaşındayım. Yaş önemli değil baş çok önemli" açıklamasını yaptı.

Türkan Şoray ile 22 filmde rol alan Ediz Hun, "Sevgili Türkan'la en çok ben çalışmışım. Hayat bana da yeni bir ufuk açtı. Türkiye'de iki büyük star var; biri Cahide Sonku, ikincisi de Türkan Şoray. Türkan'la çalıştığımız her film iş yapmıştır. Bizim için en büyük mutluluk burada olup sizin sevginizi hissedebilmek" diye konuştu.