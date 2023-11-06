Diva için stüdyo taarruza geçti

Diva Bülent Ersoy, üzerinde titizlikle çalıştığı ve sır gibi sakladığı yeni şarkılarının kayıtları için çalışmalara başladı. Ersoy, ünlü pop yıldızları Tan Taşçı ve Cem Adrian'dan aldığı iki yeni şarkısının okumaları için çok yakında stüdyoya girecek.

Diva'nın okumalarının yapılacağı stüdyoda şimdiden hareketli anlar başladı. Temizlik hastalığı olduğu bilinen Ersoy için tepeden tırnağa değişen stüdyo ve tüm ekipmanlar dezenfekte edildi. Ayrıca kayıtlar bitene kadar stüdyo başkalarına kapalı tutulacak ve her gün özel bir ekip tarafından kimyasal temizlik malzemeleriyle temizlenecek.

TIRNAKLI ELDİVENLER DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü solist Bülent Ersoy, önceki akşam sahne şıklığıyla ve sahne performansı ile Yeni Gazino'da yine olay yarattı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı değerli taşlarla kasnak- el işçiliğiyle yapılan dünya starları tarafından kullanılan son trend tırnaklı eldivenler, Türkiye'de de ilk defa Ersoy tarafından kullandı.