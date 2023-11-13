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Haberler Sarmaşık 45 yıl sonra Adana’da hayranlarıyla buluştu

45 yıl sonra Adana’da hayranlarıyla buluştu

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Antalya’dan sonra Adana’ya giden Pekkan, 45 yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı

HABER MERKEZİ
45 yıl sonra Adana’da hayranlarıyla buluştu
Adana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro'da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle bir araya geldi. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca 'Beyaz Melek Hoşgeldin' tezahüratları yapıldı. Eşsiz sahne performansıyla binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı.
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