45 yıl sonra Adana’da hayranlarıyla buluştu

dana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro'da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle bir araya geldi. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca 'Beyaz Melek Hoşgeldin' tezahüratları yapıldı. Eşsiz sahne performansıyla binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaptı.