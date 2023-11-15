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Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu

Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu

HABER MERKEZİ
Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu
Başrolünde Burak Özçivit (Osman Bey) ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un (Malhun Hatun) yer aldığı Kuruluş Osman'ın bu akşam yeni bölümü yayınlanacak. atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20:00'de yayınlanacak olan 136. bölümünde Osman Bey, yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacak. Orhan Bey ve Mehmet Bey arasındaki gerilim tırmanırken, Orhan Bey ve Yakup Bey karşı karşıya gelecek. Öte yandan Osman Bey ve alpları Moğolların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez ve Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı merak edilirken Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşecek.
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