Cennet hurması tüketimine dikkat

Manisa Şehir Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzman Hekimi Doç. Dr. Serdar Öter, cennet hurması olarak bilinen meyvenin olgunlaşmamış şekilde fazla tüketilmesi halinde bağırsak tıkanıklığına neden olabileceğini açıkladı. Doç. Dr. Öter, bu şekilde hastaların kendilerine başvurduğunu belirterek olumsuz sonuçlar da yaşanabileceğine dikkat çekti. Çiftçiler tarafından oldukça tercih edilen cennet hurması, C vitamininin yanı sıra birçok mineral içermesi ve lifli bir meyve olmasıyla biliniyor. Hem yaşı hem de kurusu büyük rağbet gören cennet hurmasının özellikle olgunlaşmamış olanlarının aşırı tüketiminde ise mide asidini etkileyerek sindirimin yapılamadığı ve vücutta yabancı cisim olarak tıkanıklıklara neden olduğu öğrenildi