  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Cennet hurması tüketimine dikkat

Cennet hurması tüketimine dikkat

NERMİN UÇTU
Cennet hurması tüketimine dikkat
Manisa Şehir Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzman Hekimi Doç. Dr. Serdar Öter, cennet hurması olarak bilinen meyvenin olgunlaşmamış şekilde fazla tüketilmesi halinde bağırsak tıkanıklığına neden olabileceğini açıkladı. Doç. Dr. Öter, bu şekilde hastaların kendilerine başvurduğunu belirterek olumsuz sonuçlar da yaşanabileceğine dikkat çekti. Çiftçiler tarafından oldukça tercih edilen cennet hurması, C vitamininin yanı sıra birçok mineral içermesi ve lifli bir meyve olmasıyla biliniyor. Hem yaşı hem de kurusu büyük rağbet gören cennet hurmasının özellikle olgunlaşmamış olanlarının aşırı tüketiminde ise mide asidini etkileyerek sindirimin yapılamadığı ve vücutta yabancı cisim olarak tıkanıklıklara neden olduğu öğrenildi
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA