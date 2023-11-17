Metin Uca entübe edildi

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Uca'nın menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

TABURCU OLMASI BEKLENİYORDU

METİN Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı.