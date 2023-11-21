İzmir Kısa Film Festivali’nde muhteşem final

İzmir Kısa Film Festivali hafta sonu gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen ödül gecesinde, sinema endüstrisinin önemli isimleri genç meslektaşlarına ödülleri dağıttı. Salonlarda yapılan fiziksel gösterimlerin yanında Türkiye'nin her yerinden kısa film seyircilerinin katıldığı online gösterimler ile 20 binin üzerinde izleyiciye ulaşıldı.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

İzmir Kısa Film Festivali ve İzmir Film Lab yarışmalı bölümlerinde toplam 8 kategoride 20 ödül, düzenlenen program ile sahiplerini buldu. Gecede konuşan Festival Direktörü Yusuf Saygı "Bu saatten sonra festivalin 25. yılı içerisindeyiz" diyerek çeyrek asırdır aralıksız devam eden ve özellikle gençlere kendilerini anlatma fırsatı sunan İzmir'in gözbebeği bu etkinliği, uluslararası alanda daha bilinir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi