2023’ün en iyilerine atv damgasını vurdu

Golden Palm Mag'in düzenlediği 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards gerçekleşti. Ünlü manken Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunduğu organizasyonda ödüller halk oylamasıyla belirlendi. Ödül töreni için ise toplam 264 bin 738 kişi oy kullandı. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Herkesin keyifle zaman geçirdiği gecede ödüller sahiplerini buldu. atv'ye ise ödül yağdı.

ÜNLÜLER ÖDÜLÜNÜ ALDI

Cumartesi akşamları ekranlara gelen, 4. Sezonunda da izleyicinin kalbine taht kuran Kardeşlerim, 'Yılın Dram ve Gençlik Dizisi' ödülünü alırken başrol oyuncularından Bilal Yiğit Koçak da 'Yılın Dram Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Lizge Cömert, 'Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu', gündemi belirleyen atv Ana Haber Bülteni Sunucusu Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ve Derya Taşbaşı'nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan Mutfak Bahane de 'Yılın Yarışma Programı' seçildi.