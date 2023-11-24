Öğretmen ve öğrencileri aynı projede!

TÜRKİYE'NİN yıldız sanatçıları öğretmenler gününe özel hazırlanan proje albüm için bir araya geldi. Ünlü sanatçılar bu kez İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndaki öğretmenleri Emel Şenocak için stüdyoya girdi. 'Emel Şenocak'tan Yıldızlı Pekiyi' albümüyle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan ünlü isimler, gönüllere dokundu. Manevi anlamı yüksek olan bu proje albümde Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Hakan Altun, Işın Karaca, Merve Özbey, Nalan, Necati Şaşmaz, Simge Sağın, Volkan Konak, Zara gibi başarılı sanatçılar şarkıları öğretmenleri Emel Şenocak ve tüm öğretmenlere ithafen söyledi.