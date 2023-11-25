‘Altın Kafes’ 3 Aralık’ta yayına başlıyor

ATV'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes' 3 Aralık'ta ekranda olacak. Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan 'Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı dizide aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.