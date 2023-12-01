Chirismast Wonderland’de ünlüler geçidi

İstanbul'da gerçekleşen Christmas Wonderland, ünlü isimlerin de ilgi odağı oldu. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı'nın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, yılbaşı alışverişini çeşitli sektörlerden girişimci markalar renklendirirken gün boyu ziyaretçi akınına uğradı.

HEDİYELİKLER İNCELENDİ

Çocukların eğitimi için seferber olan katılımcılar, yılbaşı alışverişi için de birbirinden güzel hediyelikleri yakından incelediler. Ev tekstili, aksesuar, dekoratif ürünler, giyim, kozmetik gibi yüzlerce markanın yer aldığı alışveriş şenliğine aynı zamanda müzik ve eğlence de eşlik etti.

MAGAZİN DÜNYASI ORADAYDI

Cemiyet ve magazin dünyasından etkinliğe katılan isimler arasında, Arzum Onan, Emel Yıldırım, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Özlem Yıldız, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Beste Korkmaz, Dilek Azaphan, Gizem Hatipoğlu, Nurgün Kemalbay, Pınar Şentürk, Sinem Özal, Ümit Orman, Aslı Hünel, Semih Şentürk, Pınar Altuğ ve Gözde Duru vardı.