  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ayça Varlıer Hollywood yıldızıyla kamera karşısında

Ayça Varlıer Hollywood yıldızıyla kamera karşısında

Ünlü oyuncu Ayça Varlıer Amerika New York’ta geçirdiği zamanlarda çok sıkı çalışarak oyunculuk kariyerini adım adım büyütmeye devam ediyor. Varlıer Hollywood’un ünlü ismi Peter Greene ile “The Time Travel Hills” filminde buluştu.

HABER MERKEZİ
Ayça Varlıer Hollywood yıldızıyla kamera karşısında

Oyunculuğuyla dikkat çeken Ayça Varlıer, yurt dışında da başarılarını sürdürüyor. Reklam filmleri, müzikal, dizi derken Ayça Varlıer şimdi de "Maske" filmindeki baş kötü adam karakteriyle tanınan Hollywood'un ünlü ismi Peter Greene ile "The Time Travel Hills" filminde başrolde yer alıyor.

'ÇEKİMLER ÇOK KEYİFLİYDİ'

Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova'nın yaptığı film, 2024'ün bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak. Ayça Varlıer, bu kadar büyük başarı yakalamış bir oyuncu ile çalışma konusundaki duygularını şöyle dile getirdi: "Peter'la çalışmak çok keyifliydi! Senaryonun dışına çıkıp emprovize ettiğimiz sahneler oldu ve yönetmen çok memnun kaldı." Filmin konusu ise zamanda yolculuk.. Jenny'nin arkadaşının başına korkunç bir olay gelir. Bunun üzerine de tek çözüm Jenny'nin zamanda yolculuk yapmasıdır. Ünlü oyuncuların yer aldığı filmin vizyona girmesi heyecanla bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA