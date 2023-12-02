Ayça Varlıer Hollywood yıldızıyla kamera karşısında

Oyunculuğuyla dikkat çeken Ayça Varlıer, yurt dışında da başarılarını sürdürüyor. Reklam filmleri, müzikal, dizi derken Ayça Varlıer şimdi de "Maske" filmindeki baş kötü adam karakteriyle tanınan Hollywood'un ünlü ismi Peter Greene ile "The Time Travel Hills" filminde başrolde yer alıyor.

'ÇEKİMLER ÇOK KEYİFLİYDİ'

Yönetmenliğini Daniel Curtis Lee, prodüktörlüğünü Tatiana Sokolova'nın yaptığı film, 2024'ün bahar aylarında sinemalarda yayınlanacak. Ayça Varlıer, bu kadar büyük başarı yakalamış bir oyuncu ile çalışma konusundaki duygularını şöyle dile getirdi: "Peter'la çalışmak çok keyifliydi! Senaryonun dışına çıkıp emprovize ettiğimiz sahneler oldu ve yönetmen çok memnun kaldı." Filmin konusu ise zamanda yolculuk.. Jenny'nin arkadaşının başına korkunç bir olay gelir. Bunun üzerine de tek çözüm Jenny'nin zamanda yolculuk yapmasıdır. Ünlü oyuncuların yer aldığı filmin vizyona girmesi heyecanla bekleniyor.