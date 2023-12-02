Birinciliği bırakmıyor

Atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 7 yıldır elinden bırakmıyor. Alınan verilere göre atv kasım ayında da en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, kasım ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. atv'yi, ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, Esra Erol'da, atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Safir, Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Aldatmak, Ateş Kuşları ve Kardeşlerim zirveye taşıdı.