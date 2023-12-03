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Altın Kafes’le yeni bir hikaye geliyor

Milyonların sevdiği atv’de yeni bir dizi başlıyor. Altın Kafes’in bu akşam ilk bölümü yayınlanacak. Beyoğlu ailesinin hikayesini ilgiyle izleyeceğiz. Veliaht 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesine hep birlikte tanık olacağız

HABER MERKEZİ
Altın Kafes’le yeni bir hikaye geliyor

a tv yayınladığı dizilerle gündemden düşmüyor. Uzun zamandır beklenen ve başrollerinde Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan) gibi önemli ve usta oyuncuların yer aldığı Altın Kafes, ilk bölümüyle bu akşam saat 20:00'da atv'de olacak. Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

SIRRA ŞAHİTLİK

Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir. Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecek.

PASTA KESTILER

ATV'NİN, yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizi 'Altın Kafes'in ekibi, aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümünü pasta keserek kutladı. Başarılı bir işe imza attıklarının altını çizen ekip, izleyicileri ekran başına davet etti. Beyoğlu ailesinin ihtişamlı evinde gerçekleştirilen kutlamada ilk bölüm pastası kahkahalar eşliğinde kesildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

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