Gülben Ergen: Çocuklar için çalışmaya devam

GÜLBEN Ergen KKTC'de düzenlenen "İş'te Kadınlar 3. Zirvesi"ne katıldı. Çocuklar Gülsün Diye derneğiyle yaptığı çalışmalardan ötürü bir plaketle onurlandırılan Ergen, duygusal bir konuşma yaptı. Gülben Ergen 2010 yılında başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamında Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni kurmuştu. Başkanlığını yaptığı bu dernekle Türkiye'de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Ergen ve ekibi bugüne dek 39 anaokulu inşaatını tamamlayıp içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etti. Girne Acapulco Hotel'deki zirvede Gülben Ergen yaptığı konuşmada Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni anlattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan plaket aldı. Ergen "Bana ışık tutan değerli ustalarıma sonsuz minnetim ve saygımla, 'Çocuklar Gülsün Diye' çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.