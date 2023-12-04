Sanat camiası sergide buluştu

İstanbul'da açılan 'Body Worlds: Animal Inside Out- Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ne ilgi büyüktü. Akasya Asıltürkmen, Almeda Sayışman, Aslıhan Güner-Mert Kılıç, Ayşe Kucuroğlu, Billur Pınar Yılmaz, Cemal Can Canseven, Gurur Aydoğan, İman Casablanca, Reynmen, Selda Topal, Simge Ünal, Şilan Makal, Wilma Elles, Zeynep Demirel gibi birçok ünlü isim katıldı.

UZUN EMEKLERİN SONUCU

Hupalupa Expo İcra Kurulu üyesi Merve Timurlenk Şengül, sergide en büyük varlık olan 6x3 metre boyutlarında ve 3,2 ton ağırlığındaki dişi fil Samba ve tüm zamanların en uzun plastinatı olan 6 metre boyundaki zürafanın olduğunu, bunları da çok uzun emekler sonucunda getirdiklerini belirtti.

'HEP GİTMEK İSTEDİM'

Almeda Sayışman ise, "Gerçekten çok güzel ve büyüleyici. Bu sergiyi çok duymuştum. Normalde Avrupa'da bu sergi. Hatta Tolgahan'a bilet aldırıp çocuklarla özellikle gitmek istediğim bir sergiydi" dedi. Çoçukları Efehan ve Alina'yı atlı sporlara yönlendirdiğini söyleyen Abazi, "Alina çok sevdi, attan indiremiyorum. Efehan biraz zor oldu. 3 yıldır bindirmek için çok uğraştım. Şu an çok seviyor o da atları ve ata binmeyi" dedi.