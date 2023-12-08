Buray hayranlarından desibel rekoru

Son albümü "Al Senin Olsun Dünya" ve haftalardir listelerde 1 numarada olan "Olmuşum Leyla" şarkısı ile müzik listelerine yön veren şarkıcı Buray, bir yandan da konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. DK Event tarafından organize edilen ve biletlerin günler öncesinden tükendiği Konya konserinde, Buray'a büyük bir seyirci korosu eşlik etti. Konser alanını doluran müzikseverler adeta desibel rekoru kırdı. Hit olmuş bir çok şarkısının yanı sıra son çıkardığı ve kısa süre içerisinde tüm dijital platformlarda trendlerde yerini alan son albümündeki parçaları da sevenleriyle birlikte coşkulu bir şekilde seslendiren Buray, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle adeta sahne de inci gibi parladı