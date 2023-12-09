atv’nin yeni dizisi: ‘Yıldızlar Bana Uzak’

AŞK ve entrika dolu hikayesiyle, yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla, sezonun en iddialı dizilerinden biri olan 'Yıldızlar Bana Uzak yakında atv'de! Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek olan 'Yıldızlar Bana Uzak' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

GÜÇLÜ BİR KADRO

KADİR ve Aslı... Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.