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Haberler Sarmaşık Üç saat boyunca 90’lar rüzgarı esti

Üç saat boyunca 90’lar rüzgarı esti

HABER MERKEZİ
Üç saat boyunca 90’lar rüzgarı esti
METİN Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Hazal, Erdal Çelik'ten oluşan "Şimdi 90'lar", geçtiğimiz akşam sahne aldılar. Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner de "Şimdi 90'lar"a konuk oldu. Sanatçılar, üç saat süren sahnede 90'ların hit şarkılarını söylediler. Seyyal Taner'in; "90'ların başında, Metin'le birlikte stüdyoya girip, 'Alladı Pulladı'yı yaptık, kıyamet koptu. 2,5 milyon satışla 90'lar popunu patlattık" sözlerine Metin Özülkü; "İyi ki yapmışız Seyyalim. Sahnede beraber olduğumuz 30 - 35 yıllık arkadaşlarımız da çok güzel işler yaptı. Bu yüzden 90'lar çok moda" dedi.
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